20 ноября, 09:47Технологии
Ozon Банк восстановил работу сервисов после сбоя
Фото: ТАСС/Александр Мелехов
Работа сервисов Ozon Банка восстановлена после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
"Сегодня утром сервисы банка работали нестабильно у части клиентов. Наши специалисты уже устранили проблему", – говорится в сообщении.
В настоящий момент все сервисы работают в обычном режиме.
Утром 20 ноября клиенты Ozon Банка сообщили о проблемах в работе цифровых сервисов организации – за сутки число жалоб превысило 600. Пользователи жаловались на проблемы с оплатой, а также с переводами и работой мобильного приложения.
Больше всего сообщений поступило из Новосибирской, Томской, Свердловской областей и из Санкт-Петербурга.