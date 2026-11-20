Фото: ТАСС/Александр Мелехов

Работа сервисов Ozon Банка восстановлена после сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Сегодня утром сервисы банка работали нестабильно у части клиентов. Наши специалисты уже устранили проблему", – говорится в сообщении.

В настоящий момент все сервисы работают в обычном режиме.

Утром 20 ноября клиенты Ozon Банка сообщили о проблемах в работе цифровых сервисов организации – за сутки число жалоб превысило 600. Пользователи жаловались на проблемы с оплатой, а также с переводами и работой мобильного приложения.

Больше всего сообщений поступило из Новосибирской, Томской, Свердловской областей и из Санкт-Петербурга.