Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и складским терминалам в Киеве и нескольких областях страны. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Там уточнили, что в ночное время Вооруженными силами России (ВС РФ) применялось высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотные летательные аппараты.

Среди пораженных целей – мощности, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности. Кроме того, удары пришлись на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Отдельно в Минобороны указали на объекты портовой инфраструктуры в Одесской области и морские суда, которые используются в интересах ВСУ.

Ранее российские беспилотники в ночь на 18 ноября поразили объекты украинской портовой инфраструктуры в Измаиле. Уточнялось, что в порту были поражены объекты, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, удар пришелся по сухогрузу, который находился в море на пути в порт Южный. Судно доставляло для украинских военных грузы двойного назначения.

