Фото: vk.ru/gerbertmorales

Основатель регги-группы Jah Division Герберт Моралес умер в возрасте 64 лет. О смерти музыканта сообщила его дочь Мила Моралес в Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Похороны пройдут 22 ноября в Израиле. Девушка назвала своего отца "легендой", "эпохой" и человеком, который стоял у истоков регги-культуры в России.

"Лидер группы Jah Division, он оставил после себя не просто музыку, а целую культуру, философию, огромный след в истории", – добавила Моралес.

Герберт Моралес родился в Москве. Его отец являлся кубинским революционером и соратником Эрнесто Че Гевары. Музыкант создал Jah Division в конце 1980-х годов. Группа стала одной из первых в России в этом жанре. Коллектив стал широко известен после композиции Cubana, написанной в 1991 году.

Среди других известных песен Jah Division – "Сказка", "Африка" и "Колыбельная". Кроме того, Моралес экспериментировал с русской поэзией и выступал с сольной программой "Регги. Романсы Серебряного века" на стихи Николая Гумилева, Александра Галича и Александра Вертинского.