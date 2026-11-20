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Мошенники придумали схему обмана вдов погибших участников специальной военной операции, обещая им дополнительные меры поддержки от государства. Женщинам сообщают, что, помимо положенных выплат, они якобы могут получить квартиру или земельный участок, следует из материалов МВД России.

Первый звонок поступает от неизвестного, который представляется человеком, осведомленным о положенных семье льготах. Он расспрашивает женщину о ее личных обстоятельствах, постепенно выясняя информацию о накоплениях и других сбережениях. После получения нужных сведений собеседник прекращает разговор.

Затем с потенциальной жертвой связывается другой злоумышленник. Он представляется сотрудником ФСБ и предупреждает, что предыдущий звонок поступил от афериста, который теперь якобы может похитить деньги со счетов женщины.

Чтобы предотвратить предполагаемое хищение, лжесотрудник силового ведомства предлагает перевести все накопления на так называемый безопасный счет. Испуганные женщины выполняют инструкции звонившего и в итоге сами отправляют деньги на счета преступников.

В МВД напомнили, что настоящие сотрудники государственных учреждений, включая военкоматы, министерства и правоохранительные органы, не запрашивают по телефону персональные сведения и не требуют переводить сбережения на "безопасные счета".

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали рассылатьгражданам СМС-сообщения, выдавая себя за сервис "Мои документы". В тексте сообщений говорится, что к личному кабинету получателя якобы привязано новое устройство и вход с него выполнен. Так мошенники хотят вызвать у человека тревогу, чтобы победить его ответить на сообщение или позвонить по указанному номеру.