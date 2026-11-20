Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метеорологическая зима начнется в Москве с 23 ноября. Об этом в телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, среднесуточная температура воздуха опустится до минусовых значений. Синоптик предупредил, что вместе с этим в городе начнет формироваться снежный покров. Тишковец охарактеризовал его как "устойчивый и даже внушительный".

Кроме того, он подчеркнул, что уже во вторник и среду, 24–25 ноября, жители и гости столицы смогут увидеть снежную зиму "во всей красе".

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 22 ноября, похолодает. Днем температура воздуха будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Также ожидается облачная погода. Возможен мокрый снег, а к вечеру прогнозируется небольшой снег.