20 ноября, 09:14Технологии
Клиенты Ozon Банка пожаловались на сбои в работе его сервисов
Фото: ТАСС/Александр Мелехов
Клиенты Ozon Банка сообщили о проблемах в работе цифровых сервисов кредитной организации. Об этом свидетельствуют данные ресурса для отслеживания сбоев в интернете Detector404.
За сутки число жалоб превысило 600. По состоянию на 08:52 по московскому времени количество обращений в связи с неполадками достигло 567.
Пользователи пожаловались на проблемы с оплатой, переводами и работой мобильного приложения. Больше всего сообщений поступало из Новосибирской, Томской, Свердловской областей, а также из Санкт-Петербурга.
Ранее сбои зафиксировали в работе сервисов Сбербанка. Сообщения о проблемах приходили из Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Ярославской и Нижегородской областей. Россияне жаловались на проблему с оплатой, плохую работу сайта и мобильного приложения.
Пользователи столкнулись со сбоями в работе Google, DeepSeek и Twitch