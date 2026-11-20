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Клиенты Ozon Банка сообщили о проблемах в работе цифровых сервисов кредитной организации. Об этом свидетельствуют данные ресурса для отслеживания сбоев в интернете Detector404.

За сутки число жалоб превысило 600. По состоянию на 08:52 по московскому времени количество обращений в связи с неполадками достигло 567.

Пользователи пожаловались на проблемы с оплатой, переводами и работой мобильного приложения. Больше всего сообщений поступало из Новосибирской, Томской, Свердловской областей, а также из Санкт-Петербурга.

Ранее сбои зафиксировали в работе сервисов Сбербанка. Сообщения о проблемах приходили из Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Ярославской и Нижегородской областей. Россияне жаловались на проблему с оплатой, плохую работу сайта и мобильного приложения.