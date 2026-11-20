Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участница московской ярмарки в Юго-Западном административном округе Ирина передает участникам специальной военной операции (СВО) соленые и маринованные грибы, привезенные из Ульяновской области. Об этом рассказала сама участница ярмарки, ее слова передает сайт мэра и правительства столицы.

Солят и маринуют грибы на местном производстве. На прилавке у Ирины – рыжики, опята, лисички, маслята и грузди. Часть продукции раскупают посетители ярмарки, а еще одна часть направляется волонтерам, которые доставляют продукты военнослужащим.

Раньше отправлять такую еду на фронт было сложно, так как стеклянные банки тяжелые и легко бьются, а для перевозки нужна прочная, легкая и компактная тара. Поэтому Ирина начала фасовать грибы в многослойные реторт-пакеты. Их герметично запаивают и стерилизуют вместе с содержимым.

Такая обработка позволяет хранить продукт до 2 лет. По словам Ирины, упаковка остается целой, даже если продукты доставляют бойцам прямо на передовую беспилотниками.

Помогают военнослужащим и другие жители поселка, где живет участница ярмарки. В частности, они вяжут теплые носки и заготавливают сухие супы, которые достаточно залить кипятком, чтобы получилось домашнее блюдо.

"Можно и важно начать с малого", – отметила женщина.

Ранее сообщалось, что общественные советники столицы с начала СВО доставили более 1,5 тысячи тонн гуманитарной помощи бойцам на передовой и мирным жителям приграничных регионов. Среди отправленного – 960 тысяч окопных свечей и 120 тысяч маскировочных сетей.

