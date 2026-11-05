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05 ноября, 08:38

Общество

Участник московских ярмарок помогает бойцам СВО с волонтерами из родного города

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участник московских ярмарок Игорь поддерживает волонтеров в Железногорске Курской области и помогает участникам СВО, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На ярмарках фермер продает кроличье мясо. Связь с малой родиной мужчина сохранил и после переезда в Москву: общается с друзьями детства, бывшими одноклассниками и учительницей в общей группе в соцсети.

Волонтерской работой Игорь занялся по примеру бывшей классной руководительницы. Когда началась СВО, педагог объединила своих выпускников, чтобы поддержать местных волонтеров. В настоящее время участники группы плетут маскировочные сети и вяжут теплую одежду: носки, шарфы, шапки и свитеры. Игорь участвует в этой работе, а при появлении запроса на закупку необходимых бойцам вещей откликается материально.

Военнослужащие благодарят волонтеров, передают слова признательности и направляют благодарственные письма. Все послания приходят бывшей классной руководительнице Игоря, и она делится ими с учеником.

"Мы помогаем не по должности, а по совести. Важно, что никто не остается в стороне. А благодарность бойцов – лучшая награда", – рассказал мужчина.

Военным помогают и другие столичные предприниматели. Зимой они передают куртки, свитеры и термобелье, летом – кофты и футболки. В посылки также кладут берцы, спальные мешки и постельное белье. В свою очередь, владельцы магазинов хозтоваров отправляют бойцам стройматериалы для создания временного жилья.

Около 1,5 тысячи школ России проводят благотворительные ярмарки в поддержку участников СВО

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