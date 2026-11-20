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Вопрос о приезде в Москву переговорщиков из Европы сейчас прорабатывается. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Речь идет о решении пригласить в российскую столицу представителей так называемой евротройки.

"Это из ближайшего из того, что сейчас рассматривается, находится в проработке", – сказал Рябков.

Отдельно замглавы МИД прокомментировал перспективы вступления Украины в НАТО. Дипломат подчеркнул, что для Москвы совершенно неприемлем вариант, при котором для Киева сохраняется даже формула "квазичленства" в Альянсе или ищется какое-то "креативное решение" в этой сфере.

Владимир Путин после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером США Дональдом Трампом заявил, что американская сторона настойчиво просит РФ согласиться на участие европейцев в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

По словам президента России, обсуждать безопасность Европы без нее самой было бы странно, однако сначала нужно понять, с чем европейцы придут на эти переговоры. В свою очередь, президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что Трамп после переговоров рекомендовал европейским странам лично поддерживать контакты с Путиным.