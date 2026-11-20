20 ноября, 09:58Культура
Фото: ТАСС/AP/Richard Shotwell
Причиной смерти британского актера Патрика Стюарта стала остановка сердца и легких. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.
Непосредственной причиной смерти указана остановка сердца и легких на фоне нейрокогнитивного расстройства, связанного с тельцами Леви. По данным портала, тело актера кремировали водным способом.
Стюарт скончался в возрасте 86 лет 28 октября. Он ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении супруги Санни Озелл.
В последние годы актер страдал болезнью Альцгеймера и деменцией. Родственники актера попросили поклонников направить пожертвования на исследования болезни в Университете Джонса Хопкинса, а также поддержать людей, ухаживающих за больными.
Широкую известность Стюарту принесла роль Жан-Люка Пикара из сериала "Звездный путь: новое поколение". Также он исполнил роль профессора Чарльза Ксавьера, наставника мутантов в фильмах "Люди Икс". За свою карьеру он удостоился двух премий Лоренса Оливье и номинаций на ряд престижных наград.