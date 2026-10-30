Хью Джекман и Иэн Маккеллен выразили соболезнования в связи со смертью Патрика Стюарта

Патрик Стюарт, исполнивший роль профессора Ксавьера в "Людях Икс", скончался в возрасте 86 лет. В последнее время он страдал от болезни Альцгеймера. Каким коллеги запомнят легенду Голливуда – в материале Москвы 24.

В окружении близких

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sirpatstew

Голливудский актер Патрик Стюарт, исполнивший роли капитана Пикара в "Звездном пути" и профессора Ксавьера в "Людях Икс", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Известно, что в последние годы он страдал от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

Актер скончался в среду, 28 октября, в своем доме, рассказала его пресс-секретарь Келли Буш Новак.





Келли Буш Новак пресс-секретарь актера Патрика Стюарта Он был окружен теплом семьи и друзей, вокруг были живая музыка, молитвы, слезы, смех и та глубокая эмоция, которую мог вызывать только он.

Родственники актера попросили поклонников вместо цветов направлять пожертвования на исследования болезни Альцгеймера в Университете Джонса Хопкинса, а также поддержать людей, ухаживающих за больными.

"На него можно было положиться"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sirpatstew

Соболезнования в связи со смертью Стюарта выразили его коллеги, а также глава Marvel и сама студия. Свои слова скорби высказал актер Иэн Маккеллен, который дружил со Стюартом в молодости. Также они вместе играли в ленте "Люди Икс".





Иэн Маккеллен актер Патрик родился и вырос в Йоркшире, гордом графстве на севере Англии, которое он любил до конца своих дней. Это чувствовалось в его акценте и в той суровой честности, с которой он говорил о своих мыслях и чувствах. Йоркширцы не терпят полуправды или уклонения от решения серьезных проблем. Он не скрывал своих чувств, и это делало его человеком, на которого можно положиться, которым можно восхищаться.

О работе со Стюартом в личном блоге вспомнил и актер Хью Джекман.

"Сегодня мы потеряли одного из великих актеров на сцене и на экране. И, на мой взгляд, потрясающего друга и человека. Я многому научился у него. Я буду скучать по тебе, Патрик Стюарт, все мои дни", – написал он.

Также о смерти коллеги высказалась актриса Ребекка Ромейн, сыгравшая Мистик в "Людях Икс".

"Я так благодарна за то, что знала его последние 25 лет и была рядом с ним последние 25 лет – и как мутант, и как член "Звездного флота", – отметила она.

Американский продюсер, глава Marvel Studios Кевин Файги отметил силу личности Стюарта.





Кевин Файги глава киновселенной Marvel Я никогда не забуду, как впервые увидел сэра Патрика Стюарта на съемках первых "Людей Икс". После многих лет знакомства с ним как с неподражаемым капитаном Пикардом я был в восторге – и он оказался именно таким, каким я его видел на экране, и даже больше: блестящим, обаятельным, добрым, щедрым, обладающим спокойной силой и авторитетом. Вдали от камер он был еще более выдающимся, с удивительно острым чувством юмора.

Сотрудники Marvel Studios на странице в социальной сети X также выразили соболезнования супруге, детям, друзьям и поклонникам Стюарта, а также назвали актера талантливым и щедрым коллегой.

Творческий путь

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Стюарт родился 13 июля 1940 года в городе Мирфилд в графстве Йоркшир. В 18 лет он получил стипендию для обучения в театральной школе Bristol Old Vic. Позже Стюарта приняли в состав Королевской шекспировской труппы. Параллельно с театральной карьерой он снимался в британских шоу и фильмах.

Большой кинодебют артиста состоялся в фильме Джона Бурмена "Экскалибур", также он снялся в экранизации "Дюны" Дэвида Линча.

Мировую славу актеру принес научно-фантастический сериал "Звездный путь: Следующее поколение". Проект транслировался с 1987 по 1994 год, и Стюарт исполнил в нем роль капитана Жан-Люка Пикара. Позже актер также принял участие в полнометражных фильмах киновселенной.

В 2000 году Стюарт исполнил роль профессора Чарльза Ксавье в картине "Люди Икс" и снялся еще в нескольких частях франшизы, включая ленты "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014) и "Логан" (2017).

В одном из интервью актер признавался, что профессия стала для него непреодолимой потребностью и делала его счастливым с детства.





Патрик Стюарт актер Актерская игра приносила мне счастье, когда мне было 13, и это остается правдой спустя 70 лет. Мне предстоит еще много работы. Я не закончил со сценой. Я все еще хочу попробовать себя еще в одной телевизионной комедии. Во мне все еще так много персонажей, которых мне нужно выпустить на волю.

За свою долгую творческую карьеру артист не раз претендовал на награды "Эмми" и "Золотой глобус" – в том числе за роли в мини-сериалах "Моби Дик" и "Лев зимой". В 2010 году королева Елизавета II пожаловала ему рыцарское звание.