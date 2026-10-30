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30 октября, 12:31

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Хью Джекман и Иэн Маккеллен выразили соболезнования в связи со смертью Патрика Стюарта

"Потрясающий друг и человек": звезды Голливуда простились с Патриком Стюартом

Патрик Стюарт, исполнивший роль профессора Ксавьера в "Людях Икс", скончался в возрасте 86 лет. В последнее время он страдал от болезни Альцгеймера. Каким коллеги запомнят легенду Голливуда – в материале Москвы 24.

В окружении близких

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sirpatstew

Голливудский актер Патрик Стюарт, исполнивший роли капитана Пикара в "Звездном пути" и профессора Ксавьера в "Людях Икс", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Известно, что в последние годы он страдал от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

Актер скончался в среду, 28 октября, в своем доме, рассказала его пресс-секретарь Келли Буш Новак.

Он был окружен теплом семьи и друзей, вокруг были живая музыка, молитвы, слезы, смех и та глубокая эмоция, которую мог вызывать только он.
Келли Буш Новак
пресс-секретарь актера Патрика Стюарта

Родственники актера попросили поклонников вместо цветов направлять пожертвования на исследования болезни Альцгеймера в Университете Джонса Хопкинса, а также поддержать людей, ухаживающих за больными.

"На него можно было положиться"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sirpatstew

Соболезнования в связи со смертью Стюарта выразили его коллеги, а также глава Marvel и сама студия. Свои слова скорби высказал актер Иэн Маккеллен, который дружил со Стюартом в молодости. Также они вместе играли в ленте "Люди Икс".

Патрик родился и вырос в Йоркшире, гордом графстве на севере Англии, которое он любил до конца своих дней. Это чувствовалось в его акценте и в той суровой честности, с которой он говорил о своих мыслях и чувствах. Йоркширцы не терпят полуправды или уклонения от решения серьезных проблем. Он не скрывал своих чувств, и это делало его человеком, на которого можно положиться, которым можно восхищаться.
Иэн Маккеллен
актер

О работе со Стюартом в личном блоге вспомнил и актер Хью Джекман.

"Сегодня мы потеряли одного из великих актеров на сцене и на экране. И, на мой взгляд, потрясающего друга и человека. Я многому научился у него. Я буду скучать по тебе, Патрик Стюарт, все мои дни", – написал он.

Также о смерти коллеги высказалась актриса Ребекка Ромейн, сыгравшая Мистик в "Людях Икс".

"Я так благодарна за то, что знала его последние 25 лет и была рядом с ним последние 25 лет – и как мутант, и как член "Звездного флота", – отметила она.

Американский продюсер, глава Marvel Studios Кевин Файги отметил силу личности Стюарта.

Я никогда не забуду, как впервые увидел сэра Патрика Стюарта на съемках первых "Людей Икс". После многих лет знакомства с ним как с неподражаемым капитаном Пикардом я был в восторге – и он оказался именно таким, каким я его видел на экране, и даже больше: блестящим, обаятельным, добрым, щедрым, обладающим спокойной силой и авторитетом. Вдали от камер он был еще более выдающимся, с удивительно острым чувством юмора.
Кевин Файги
глава киновселенной Marvel

Сотрудники Marvel Studios на странице в социальной сети X также выразили соболезнования супруге, детям, друзьям и поклонникам Стюарта, а также назвали актера талантливым и щедрым коллегой.

Творческий путь

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Стюарт родился 13 июля 1940 года в городе Мирфилд в графстве Йоркшир. В 18 лет он получил стипендию для обучения в театральной школе Bristol Old Vic. Позже Стюарта приняли в состав Королевской шекспировской труппы. Параллельно с театральной карьерой он снимался в британских шоу и фильмах.

Большой кинодебют артиста состоялся в фильме Джона Бурмена "Экскалибур", также он снялся в экранизации "Дюны" Дэвида Линча.

Мировую славу актеру принес научно-фантастический сериал "Звездный путь: Следующее поколение". Проект транслировался с 1987 по 1994 год, и Стюарт исполнил в нем роль капитана Жан-Люка Пикара. Позже актер также принял участие в полнометражных фильмах киновселенной.

В 2000 году Стюарт исполнил роль профессора Чарльза Ксавье в картине "Люди Икс" и снялся еще в нескольких частях франшизы, включая ленты "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014) и "Логан" (2017).

В одном из интервью актер признавался, что профессия стала для него непреодолимой потребностью и делала его счастливым с детства.

Актерская игра приносила мне счастье, когда мне было 13, и это остается правдой спустя 70 лет. Мне предстоит еще много работы. Я не закончил со сценой. Я все еще хочу попробовать себя еще в одной телевизионной комедии. Во мне все еще так много персонажей, которых мне нужно выпустить на волю.
Патрик Стюарт
актер

За свою долгую творческую карьеру артист не раз претендовал на награды "Эмми" и "Золотой глобус" – в том числе за роли в мини-сериалах "Моби Дик" и "Лев зимой". В 2010 году королева Елизавета II пожаловала ему рыцарское звание.

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