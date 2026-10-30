Хью Джекман и Иэн Маккеллен выразили соболезнования в связи со смертью Патрика Стюарта

Патрик Стюарт, исполнивший роль профессора Ксавьера в "Людях Икс", скончался в возрасте 86 лет. В последнее время он страдал от болезни Альцгеймера. Каким коллеги запомнят легенду Голливуда – в материале Москвы 24.
В окружении близких
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sirpatstew
Голливудский актер Патрик Стюарт, исполнивший роли капитана Пикара в "Звездном пути" и профессора Ксавьера в "Людях Икс", умер в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Известно, что в последние годы он страдал от болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.
Актер скончался в среду, 28 октября, в своем доме, рассказала его пресс-секретарь Келли Буш Новак.
Родственники актера попросили поклонников вместо цветов направлять пожертвования на исследования болезни Альцгеймера в Университете Джонса Хопкинса, а также поддержать людей, ухаживающих за больными.
"На него можно было положиться"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/sirpatstew
Соболезнования в связи со смертью Стюарта выразили его коллеги, а также глава Marvel и сама студия. Свои слова скорби высказал актер Иэн Маккеллен, который дружил со Стюартом в молодости. Также они вместе играли в ленте "Люди Икс".
О работе со Стюартом в личном блоге вспомнил и актер Хью Джекман.
"Сегодня мы потеряли одного из великих актеров на сцене и на экране. И, на мой взгляд, потрясающего друга и человека. Я многому научился у него. Я буду скучать по тебе, Патрик Стюарт, все мои дни", – написал он.
Также о смерти коллеги высказалась актриса Ребекка Ромейн, сыгравшая Мистик в "Людях Икс".
"Я так благодарна за то, что знала его последние 25 лет и была рядом с ним последние 25 лет – и как мутант, и как член "Звездного флота", – отметила она.
Американский продюсер, глава Marvel Studios Кевин Файги отметил силу личности Стюарта.
Сотрудники Marvel Studios на странице в социальной сети X также выразили соболезнования супруге, детям, друзьям и поклонникам Стюарта, а также назвали актера талантливым и щедрым коллегой.
Творческий путь
Стюарт родился 13 июля 1940 года в городе Мирфилд в графстве Йоркшир. В 18 лет он получил стипендию для обучения в театральной школе Bristol Old Vic. Позже Стюарта приняли в состав Королевской шекспировской труппы. Параллельно с театральной карьерой он снимался в британских шоу и фильмах.
Большой кинодебют артиста состоялся в фильме Джона Бурмена "Экскалибур", также он снялся в экранизации "Дюны" Дэвида Линча.
Мировую славу актеру принес научно-фантастический сериал "Звездный путь: Следующее поколение". Проект транслировался с 1987 по 1994 год, и Стюарт исполнил в нем роль капитана Жан-Люка Пикара. Позже актер также принял участие в полнометражных фильмах киновселенной.
В 2000 году Стюарт исполнил роль профессора Чарльза Ксавье в картине "Люди Икс" и снялся еще в нескольких частях франшизы, включая ленты "Люди Икс: Дни минувшего будущего" (2014) и "Логан" (2017).
В одном из интервью актер признавался, что профессия стала для него непреодолимой потребностью и делала его счастливым с детства.
За свою долгую творческую карьеру артист не раз претендовал на награды "Эмми" и "Золотой глобус" – в том числе за роли в мини-сериалах "Моби Дик" и "Лев зимой". В 2010 году королева Елизавета II пожаловала ему рыцарское звание.