Путин объяснил ситуацию с выдачей паспортов жителям ЛНР и ДНР

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Владимир Путин подчеркнул, что упрощенный порядок получения гражданства РФ для жителей восточной Украины является вопросом гуманитарного характера. Москва отнюдь не стремится создавать проблемы новой украинской власти, пояснил президент РФ на встрече с членами совета законодателей.

При этом, отметил глава государства, Россия не намерена "терпеть ситуацию, при которой люди, проживающие на территориях Донецкой и Луганской республик, вообще лишены каких бы то ни было гражданских прав". По словам Владимира Путина, последнее "переходит всякие границы с точки зрения прав человека", передает "Интерфакс".

Российский лидер напомнил, что сейчас жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей не могут "передвигаться нормально, не могут реализовать самые элементарные свои потребности и права".

Видео: телеграм-канал "На видео видно"

24 апреля Владимир Путин подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей восточной Украины. Согласно документу, теперь такое право имеют лица, постоянно проживающие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. А в декабре прошлого года Госдума приняла поправки в закон "О гражданстве РФ", которые позволяют украинцам становиться гражданами РФ в рамках упрощенной процедуры.

После введения упрощенного порядка получения гражданства киевские власти обратились в Совет безопасности ООН. В Киеве заявили, что "этот дерзкий шаг" противоречит Минским договоренностям.