Киев обратился в Совбез ООН из-за упрощенной выдачи паспортов РФ жителям ДНР

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Украины направили обращение в Совет Безопасности ООН с связи с указом президента РФ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

"Уже обратились в Совет Безопасности ООН", – написал в микроблоге Twitter постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей восточной Украины. Предполагается, что заявления о приеме в гражданство от жителей самопровозглашенных республик будут рассматриваться не дольше трех месяцев. Закон вступает в силу со дня публикации – с 24 апреля.

На сайте Кремля уточняется, что меры приняты в "гуманитарных целях" защиты прав и свобод человека и гражданина.