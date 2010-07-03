ПФР назвал условие получения пенсий для жителей Донбасса

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Российские пенсии получат те жители Донбасса, которые переедут на постоянное место жительства в Россию.

Как пояснили РИА Новости в Пенсионном фонде (ПФР), в отношениях между Россией и Украиной действует соглашение о пенсионном обеспечении от 13 марта 1992 года.

Оно основано на территориальном принципе, согласно которому "пенсии назначает и выплачивает государство постоянного проживания лица независимо от его гражданства".

"В этой связи российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются", – сказали в ПФР.

Начислять пенсии жителям Донбасса, которые решат переехать в Россию, будут в общем порядке и в соответствии с действующим законодательством.

В ПФР подчеркнули, что будут содействовать подтверждению стажа и заработка граждан, в том числе направляя запросы коллегам с Украины, в ДНР и ЛНР.

Если гражданин не будет работать, то ему будет установлена федеральная или региональная доплата до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания.

Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей востока Украины 24 апреля. По словам российского лидера, упрощенный порядок получения гражданства РФ является вопросом гуманитарного характера.

В штабе победившего на выборах украинского президента Владимира Зеленского назвали данный шаг "оккупацией" и призвали усилить санкции против России. Госдепартамент США в этой связи заявил о "провокации" и угрозе суверенитету Украины.