Реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса оценили в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев
Слова главы украинского МИД Павла Климкина о том, что решение Москвы упросить выдачу паспортов РФ жителям Донбасса является вмешательством во внутренние дела страны, прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик, передает RT.
Парламентарий отметил, что отныне Москва помогает тем, от кого отказался Киев. "Призывы Климкина не принимать российские паспорта ничтожны", – заявил он.
Белик добавил, что Россия не вмешивается в дела соседнего государства.
Ранее ситуацию с выдачей паспортов жителям ЛНР и ДНР объяснил Владимир Путин. По его словам, упрощенный порядок – вопрос гуманитарного характера. Глава государства подчеркнул, что Москва не стремится создавать проблемы новой украинской власти.
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