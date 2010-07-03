США назвали провокацией указ о гражданстве РФ для жителей Донбасса

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Госдепартамент выступил с утверждением, что упрощенное предоставление гражданства России жителям юго-востока Украины является провокацией.

Как отмечается в пресс-релизе американского дипведомства, "указ создает серьезные препятствия для реализации минских договоренностей".

"Россия с помощью этой провокации усиливает нападки на суверенитет и территориальную целостность Украины", – цитирует сообщение ТАСС.

В штабе победившего на выборах президента Украины Владимира Зеленского ранее призвали усилить санкции против России.

В решении Москвы упростить процедуру получения гражданства жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей увидели признаки "оккупации".

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей востока Украины 24 апреля.

По словам российского лидера, упрощенный порядок получения гражданства РФ является вопросом гуманитарного характера.