Жители Донбасса смогут получить гражданство РФ без отказа от украинского

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Заявления жителей Донбасса о получении российского паспорта рассмотрят в Ростовской области. При этом людям не придется отказываться от гражданства Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Документы рассмотрят в течение трех месяцев. Ожидается, что приемом заявлений займутся уполномоченные лица ДНР и ЛНР.

"В случае положительного решения о приобретении гражданства указанным лицам на территории Ростовской области будут выдаваться паспорта гражданина РФ", – уточнили в ведомстве.

24 апреля Владимир Путин подписал указ, который позволит жителям ряда районов Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке. По его словам, это решение носит чисто гуманитарный характер.

