Небензя назвал выдачу паспортов РФ в Донбассе безопасной для мира

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Упрощения получения российского для жителей ДНР и ЛНР не представляет угрозы миру и безопасности. Такое заявление постпред РФ в ООН Виталий Небензя сделал на заседании Совбеза ООН, передает РИА Новости.

Дипломат убежден, что эта тема не подходит для рассмотрения в СБ.

Помимо этого, Небензя привел цитаты из минских соглашений, на нарушение которых ссылаются оппоненты из числа членов Совбеза. Он подчеркнул, что Москва ничего не нарушила.

Ранее указ о выдаче паспортов для жителей Донбасса подписал Владимир Путин, назвавший это решение число гуманитарным. На Украине и в США с такой позицией не согласились.

