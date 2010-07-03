Эксперт оценил вероятность новых санкций после указа о гражданстве для Донбасса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Американский президент Дональд Трамп может ввести новые антироссийские санкции из-за упрощения получения гражданства для жителей Донбасса, если решит, что изменит расстановку сил внутри Штатов. В этом уверен руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов.

Эксперт напомнил, что за океаном не утихают страсти вокруг возможного импичмента Трампа. После доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, демократы, по словам Самуйлова, ищут, что еще предъявить главе государства, передает ИА "НСН".

"Если Трамп решит, что введение санкций из-за паспортов как-то успокоит взбесившееся меньшинство демократов, он пойдет на это. Если решит, что с ними можно не считаться, не введет санкции", – сказал эксперт, подчеркнув, что этот жест будет ориентирован на внутриполитическую расстановку сил.

Ранее американский Госдеп назвал упрощение получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР препятствием для реализации минских соглашений.

А спецпредставитель США по Украине Курт Волкер счел, что подписанный Владимиром Путиным указ взят из "оккупационного плана".

