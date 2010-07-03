В США высказались об указе о паспортах РФ для жителей Донбасса

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Решение российских властей упростить процесс получения гражданства для жителей ДНР и ЛНР взято из "оккупационного плана". Об этом спецпредставитель американского Госдепа по Украине Курт Волкер написал в Twitter.

По его словам, подписанный Владимиром Путиным указ подрывает попытки имплементировать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины.

Он подчеркнул, что жители территорий, о которых идет речь, являются украинцами вне зависимости от того, на каком языке говорят.

В среду президент РФ подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Сам он заявил, что такое решение носит чисто гуманитарный характер.

Как позже пояснили в МВД, жителям Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства.