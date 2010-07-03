Захарова объяснила упрощение выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР

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Решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик принято по причине отсутствия перспектив улучшения их положения. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что это решение принималось не за один день.

"Это решение прорабатывалось, и, конечно, при его принятии исходили из ситуации, как сейчас принято говорить, на земле, а именно из реального положения дел", – сказала она.

24 апреля Владимир Путин подписал постановление об упрощенном порядке получения гражданства для жителей восточной Украины. Теперь такое право имеют лица, которые постоянно проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В декабре 2018 года Госдума приняла поправки в закон "О гражданстве РФ", которые позволяют украинцам становиться гражданами РФ по упрощенной процедуре.