Делегация ОБСЕ намерена посетить Крым

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

ОБСЕ готова нанести официальный визит в Крым, чтобы оценить ситуацию с правами человека на полуострове, пишет газета "Известия".

Тема нарушения прав человека на полуострове после воссоединения Крыма с Рф в 2014 году ОБСЕ обсуждалась неоднократно. Доклады готовились удаленно и на основе неподтвержденных данных от Украины.



В настоящий момент, как рассказали "Известиям" в Бюро по демократическим институтам и правам человека организации (БДИПЧ ОБСЕ), делегация готова отправить в Крым группу своих экспертов.

Стремление руководства некоторых организаций попасть на полуостров после приглашения от Киева в большинстве случаев является основным препятствием для приезда наблюдателей, подчеркивают "Известия".

В России на инициативу ОБСЕ приехать в Крым отреагировали позитивно.

Как заявил постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов, Москва приветствует посещение Крыма международными наблюдателями, но при условии соблюдения всех российских законодательных норм.

"Без России приехать на полуостров не получится", – заявил Мурадов.

При этом в Парламентской ассамблее ОБСЕ посчитали формирование делегации позитивным сигналом и выступили за официальное признание Крыма территорией России.

Такую мысль высказал депутат бундестага, член Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маркус Фронмайер. По его словам, это может послужить нормализации отношений России и Запада, так как многие устали от антироссийской риторики.

"Несмотря на то что ОБСЕ говорит о необходимости получения разрешения Киева, по факту все прекрасно понимают, что Крым – неотъемлемая часть России. Подавляющее число крымчан сделало свой выбор на референдуме. И территориальный вопрос окончательно решен. Желательно, чтобы ОБСЕ официально признала этот факт", – заключил немецкий политик.

Интерес к полуострову со стороны европейцев уверенно растет, отмечают "Известия". На этой неделе в Крым прибудет заинтересованная в налаживании контактов делегация из Словакии.