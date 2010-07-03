Зеленский готовит ответ на паспортизацию Донбасса

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Владимир Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса, передает РИА Новости.

"У нас есть несколько ходов", – поделился избранный президент Украины перед встречей с руководителями фракций в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке открылся в городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме. В центре будут принимать заявления от представителей ЛНР. Также в ближайшее время откроют второй центр – для жителей ДНР. Принимать заявления о российском гражданстве будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР.

Президент России 24 апреля подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи гражданства России жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Путин подчеркнул, что данный вопрос носит чисто гуманитарный характер. У России нет желания создавать проблемы Украине.

В Киеве заявили, что "этот дерзкий шаг" противоречит Минским договоренностям и обратились в Совет безопасности ООН.