Зеленский готовит ответ на паспортизацию Донбасса

Владимир Зеленский объявил журналистам, что его команда готовит ответные предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса, передает РИА Новости.
"У нас есть несколько ходов", – поделился избранный президент Украины перед встречей с руководителями фракций в Верховной Раде.
Ранее сообщалось, что первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке открылся в городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме. В центре будут принимать заявления от представителей ЛНР. Также в ближайшее время откроют второй центр – для жителей ДНР. Принимать заявления о российском гражданстве будут уполномоченные лица в ДНР и ЛНР.
Президент России 24 апреля подписал указ, предусматривающий упрощенный порядок выдачи гражданства России жителям отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Путин подчеркнул, что данный вопрос носит чисто гуманитарный характер. У России нет желания создавать проблемы Украине.
В Киеве заявили, что "этот дерзкий шаг" противоречит Минским договоренностям и обратились в Совет безопасности ООН.
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