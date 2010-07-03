Путин упростил получение гражданства РФ отдельным категориям украинцев

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан, которые имеют право обращаться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Упрощенный порядок распространяется на определенные категории украинских граждан. В первую очередь, это те, кто родился и постоянно проживал в Крыму и выехал за его пределы до 18 марта 2014 года.

За российским гражданством в упрощенном порядке также могут обратиться граждане Афганистана, Ирака и Сирии, которые родились в РСФСР и имели советское гражданство.

24 апреля президент РФ упростил получение российских паспортов для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.