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18:13

Путин упростил получение гражданства РФ для большего числа украинцев

политика общество

18:13

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданстве РФ для украинцев из Донецкой и Луганской областей, которые живут в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Внести <...> следующие изменения: из подпункта "в" пункта 1 слова "отдельных районов" исключить", – сказано в документе.

Согласно новой редакции указа, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставляется "гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом".

Уточняется, что это касается тех, кто постоянно проживал в Донецкой и Луганской областях Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно. Это относится и к их детям, в том числе приемным, а также к супругам и родителям.

Указ вступает в силу со дня подписания, 17 июля.

В апреле 2019 года президент подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Позже он заявил, что в дальнейшем для всех украинцев могут упростить порядок получения российского гражданства.

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политика общество

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