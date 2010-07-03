Зеленский подготовил фразу для встречи с Путиным

Владимир Зеленский на своей первой встрече с Владимиром Путиным сказал бы, что Крым и Донбасс – часть Украины. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.
"Когда вы впервые встретитесь с Путиным, что вы ему скажете?" – спросили журналисты. "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина", – ответил Зеленский.
Он также выразил надежду, что Крым "скоро вернется". "Я бывал там много-много раз. Это уникальное место на Украине со своей природой и историей", – указал украинский лидер.
Во время избирательной кампании Зеленский заявил, что собирается встретиться с Путиным лишь после "возвращения" Украине Крыма и Донбасса.
"Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?" – объявил Зеленский. По его словам, он потребует компенсаций за поддержку ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Украинский политик назвал события весны 2014 года "страшным, жестоким и отвратительным путем".
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Большинство жителей полуострова высказалось за воссоединение с РФ. Москва, в свою очередь, неоднократно указывала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и вопрос о статусе полуострова закрыт.
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