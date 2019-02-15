Слияние России и Белоруссии зависит от воли народов этих стран – Лукашенко

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Белоруссия и Россия готовы к сближению в той степени, в которой это отвечает желанию народов этих двух стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

"Я выскажу свое мнение. Думаю, мой коллега и мой друг Владимир Путин согласится с этим: мы готовы настолько идти далеко в единении и объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Поэтому, готовьтесь вы, я имею в виду народы России и Белоруссии: в своем сознании, в своем поведении, цели ставьте перед собой – а мы (президенты) будем их реализовывать", – сказал Лукашенко, обращаясь к гражданам обеих стран.

Вопрос суверенитета на российско-белорусских переговорах даже не обсуждается, отметил он. Лукашенко заявил, что народам России и Белоруссии должно быть известно, кто был инициатором "развала того государства", имея в виду СССР, поэтому сегодня не имеет смысла обсуждать вопрос суверенитета России и Белоруссии. При этом он отметил, что Москва и Минск во многих аспектах межгосударственных отношений "вообще не разошлись".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали перерыв в переговорах и покатались на лыжах на одном из горных склонов в Сочи.