Путин и Лукашенко покатались на горных лыжах в Сочи

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Климентьев Михаил

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали перерыв в переговорах и покатались на лыжах на одном из горных склонов в Сочи, сообщает ТАСС.

Лидеры двух государств провели встречу в среду, 13 февраля, после чего отправились на горнолыжную трассу. В преддверии визита президента Белоруссии Путин выразил надежду, что им удастся вместе покататься на лыжах.

В свою очередь, Лукашенко рассказал, что посетил горный склон еще утром. Он поблагодарил за подготовку трассы, а также высоко оценил обновленный сочинский курорт.

Лукашенко напомнил, что белорусская сторона принимала участие в строительстве горного кластера в Сочи. Здесь у нее есть две гостиницы и особняки, которые заполнены туристами.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин проведет две встречи со своим белорусским коллегой – 13 и 15 февраля. Стороны обсудят "ключевые вопросы двусторонней повестки и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве".