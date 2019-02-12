Путин пошутил о своих занятиях после завершения карьеры президента

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин пошутил, что после завершения срока президентских полномочий займется профессиональным хоккеем. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности по вопросам реализации нацпроекта "Жилье и городская среда.

Один из обманутых дольщиков попросил президента оказать содействие в решении его проблемы. "Я как бывший хоккеист прошу: помогите, как хоккеист хоккеисту, а я вам всегда шайбу отдам, и вы забьете свой хороший гол", – сказал мужчина.

В свою очередь, президент отметил, что его с натяжкой можно назвать хоккеистом, и сейчас он занимается другой работой, передает ТАСС.

"Потом уже, попозже, перейду уже в профессиональную хоккейную лигу, когда у меня будет меньше обязанностей по сегодняшнему месту работы", – пошутил глава государства.

Владимир Путин увлекся хоккеем в 2011 году. Глава государства начал тренироваться под руководством известного хоккеиста Алексея Касатонова. Кроме того, Путин выступил инициатором создания Ночной хоккейной лиги — чемпионата среди любительских команд.