Лукашенко счел невозможным столкновение россиян и белорусов

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не удастся столкнуть белорусов и россиян. Об этом он сказал на встрече с бывшими министрами иностранных дел страны в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы.

"Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть – белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами. Это не тот путь, чтобы как-то получить в России кому-то от этого дивиденды", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Лукашенко рассказал о выложенном в интернете видео, на котором запечатлен конфликт между русским и белорусом в Минске. Позже в российских СМИ вышел материал о нападках белорусов на россиян. На самом деле же конфликт возник между двумя белорусскими гражданами, отметил Лукашенко. "Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?!" – спросил президент. Он напомнил, как 20 лет назад говорил, что белорус – это русский со знаком качества.

В конце декабря Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером.