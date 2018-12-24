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24 декабря, 21:10

Лукашенко отказался называть Россию братской страной

политика экономика за рубежом

24 декабря, 21:10

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером, отметив при этом, что в Кремле отношения с Минском уже не воспринимают как братские.

24 декабря Лукашенко провел совещание по вопросам сотрудничества с Россией. Во вторник президент Белоруссии планирует посетить с рабочим визитом Москву и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Главной темой переговоров Лукашенко назвал вопрос о компенсации его стране потерь из-за реализации Россией нефтяного налогового маневра.

Анонсируя актуальные темы сотрудничества с "ключевым внешним партнером" Белоруссии, Лукашенко подчеркнул: "Я уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается". "Ну что ж, будем партнерами", – отметил президент Белоруссии, выступление которого транслировал телеканал СТВ. По словам Лукашенко, переговоры в Москве будут "непростыми".

В начале декабря Лукашенко провел пресс-конференцию с российскими журналистами. Отвечая на один из вопросов, он заявил, что Белоруссия никогда не станет частью России, и пообещал защищать суверенитет государства. Вопрос объединения России и Белоруссии в единое государство вообще не стоит на повестке дня, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

политика экономика за рубежом

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