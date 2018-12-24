Лукашенко отказался называть Россию братской страной

Белорусский лидер Александр Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером, отметив при этом, что в Кремле отношения с Минском уже не воспринимают как братские.
24 декабря Лукашенко провел совещание по вопросам сотрудничества с Россией. Во вторник президент Белоруссии планирует посетить с рабочим визитом Москву и встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Главной темой переговоров Лукашенко назвал вопрос о компенсации его стране потерь из-за реализации Россией нефтяного налогового маневра.
Анонсируя актуальные темы сотрудничества с "ключевым внешним партнером" Белоруссии, Лукашенко подчеркнул: "Я уже не говорю "братским государством", потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается". "Ну что ж, будем партнерами", – отметил президент Белоруссии, выступление которого транслировал телеканал СТВ. По словам Лукашенко, переговоры в Москве будут "непростыми".
В начале декабря Лукашенко провел пресс-конференцию с российскими журналистами. Отвечая на один из вопросов, он заявил, что Белоруссия никогда не станет частью России, и пообещал защищать суверенитет государства. Вопрос объединения России и Белоруссии в единое государство вообще не стоит на повестке дня, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.