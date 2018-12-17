Песков прокомментировал тему объединения Белоруссии и РФ

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Вопрос объединения России и Белоруссии в единое государство, которое мог бы возглавить Владимир Путин, не стоит на повестке дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в такой формулировке эта тема не обсуждалась, и никаких подобных разговоров не идет, передает ТАСС.

На прошлой неделе глава Белоруссии Александр Лукашенко провел пресс-конференцию с российскими журналистами. Отвечая на один из вопросов, он заявил, что Белоруссия никогда не станет частью России, и пообещал защищать суверенитет государства.