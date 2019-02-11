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11 февраля, 17:54

Путин встретится с Лукашенко 13 и 15 февраля

власть

11 февраля, 17:54

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко 13 и 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Первая встреча пройдет в Сочи. Главы государств обсудят "ключевые вопросы двусторонней повестки и перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве".

15 февраля Путин и Лукашенко встретятся с министрами двух стран, курирующими образование, культуру и спорт. Стороны обсудят конкретные предложения по дальнейшему углублению сотрудничества в данных областях.

В начале января 2019 года Лукашенко заявил, что практически все проблемы между Россией и Белоруссией "решены в более или менее приемлемом варианте". По его словам, между государствами остаются небольшие вопросы, но они "не носят критического характера".

власть

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