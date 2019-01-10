Лукашенко рассказал о решении почти всех проблем в отношениях с РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

Практически все проблемы в отношениях между Россией и Белоруссией "решены в более или менее приемлемом варианте". Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

На официальном сайте политика сказано, что заявление прозвучало на совещании о социально-экономическом развитии страны в наступившем году. Белорусский лидер отметил, что остаются небольшие вопросы, о которых он уже говорил российской стороне.

"Это поставки нашей сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции на рынки Российской Федерации. Но они не носят критического характера", – сказал Лукашенко.

Он также рассказал о договоренности с Владимиром Путиным, связанной с необходимостью снимать "позорные вопросы" с повестки переговоров на высшем уровне.

По словам Лукашенко, определенные проблемы остаются и в сфере автоперевозок. Политик уверен, что его страна поставлена в худшие условия, нежели Польша и Литва.

Во время недавней встречи лидеров РФ и Белоруссии Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и белорусское сало. Вторые за последнюю неделю декабря переговоры президентов в Кремле продолжались 3,5 часа.