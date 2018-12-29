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29 декабря, 20:45

Вторые за неделю переговоры Путина и Лукашенко длились 3,5 часа

власть политика

29 декабря, 20:45

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Фото: kremlin.ru

Переговоры Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле продолжались примерно 3,5 часа. Лидеры обсудили развитие отношений между двумя странами, сообщается на официальном сайте Кремля.

В начале встречи президент России предложил белорусскому коллеге "сверить часы по поводу того, как продолжается работа по тем направлениям, по которым мы с вами договорились активизировать работу на прошлой встрече". Лукашенко, со своей стороны, заявил о готовности Минска активизировать деятельность рабочей группы по вопросам российско-белорусских отношений после праздников.

Переговоры Путина и Лукашенко проходили за закрытыми дверями. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе встречи лидеры должны были обсудить потери Минска от налогового маневра РФ и ряд других спорных вопросов. Характеризуя переговоры, Песков назвал их "движением навстречу друг другу", передает ТАСС.

Отмечается, что для Минска одним из ключевых также стал вопрос о ценах на российский газ, а Москву беспокоят нарушения таможенного режима между странами, в частности, нелегальный ввоз в Россию санкционных товаров.

О субботней встречи Путин и Лукашенко договорились на переговорах, которые проходили в Москве 25 декабря. Тогда же стороны решили создать рабочую группу из членов правительств обеих стран для обсуждения вопросов интеграции и других важных аспектов двусторонних отношений.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что об объединении России и Белоруссии в одно государство речь не идет.

власть политика

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