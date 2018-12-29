Вторые за неделю переговоры Путина и Лукашенко длились 3,5 часа

Переговоры Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Кремле продолжались примерно 3,5 часа. Лидеры обсудили развитие отношений между двумя странами, сообщается на официальном сайте Кремля.
В начале встречи президент России предложил белорусскому коллеге "сверить часы по поводу того, как продолжается работа по тем направлениям, по которым мы с вами договорились активизировать работу на прошлой встрече". Лукашенко, со своей стороны, заявил о готовности Минска активизировать деятельность рабочей группы по вопросам российско-белорусских отношений после праздников.
Переговоры Путина и Лукашенко проходили за закрытыми дверями. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе встречи лидеры должны были обсудить потери Минска от налогового маневра РФ и ряд других спорных вопросов. Характеризуя переговоры, Песков назвал их "движением навстречу друг другу", передает ТАСС.
Отмечается, что для Минска одним из ключевых также стал вопрос о ценах на российский газ, а Москву беспокоят нарушения таможенного режима между странами, в частности, нелегальный ввоз в Россию санкционных товаров.
О субботней встречи Путин и Лукашенко договорились на переговорах, которые проходили в Москве 25 декабря. Тогда же стороны решили создать рабочую группу из членов правительств обеих стран для обсуждения вопросов интеграции и других важных аспектов двусторонних отношений.
Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что об объединении России и Белоруссии в одно государство речь не идет.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.