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14:52

Кремль ответил на вопрос о планах воссоединения с Белоруссией

власть политика

14:52

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Об объединении России и Белоруссии в одно государство не идет и речи. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля пояснил, что имеется ввиду "движение навстречу друг другу". Он добавил, что на встрече лидеров двух стран, помимо прочего, обсуждаются вопросы, связанные с потерями Минске от налогового маневра РФ. По словам Пескова, эта тематика не связана с проблематика дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

Если переговоры Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко приведут к новому шагу развития союзнических отношений, то результат переговоров, по утверждению Пескова, будет успешным для Москвы.

"Путь длинный, здесь вряд ли стоит ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция. Кроме того, есть вопросы, которые менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон", – отметил пресс-секретарь главы государства.

Он уточнил, что по итогам переговоров пресс-конференции не планируется. Однако при необходимости Песков готов сам рассказать журналистам о достигнутых договоренностях.

Ранее встретившиеся в московском Кремле Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Российский лидер отметил, что предпраздничные встречи политиков могут стать хорошей традицией.

власть политика

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