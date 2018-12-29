Путин и Лукашенко поздравили друг друга с наступающим Новым годом

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Кремле поздравили друг друга с наступающими праздниками.
"Может, будет хорошей традицией встречаться нам перед Новым годом", – отметил Путин на встрече с Лукашенко, передает его слова РИА Новости.
Лукашенко, в свою очередь, поддержал Путина и поздравил граждан России с наступающим праздником.
"Я также хочу поздравить вас с Новым годом, россиян, наших братьев, с этим желанным праздником. Самый желанный. Знаю, что вы любите этот праздник", – отметил президент Белоруссии.
Лидеры двух стран планируют обсудить двусторонние вопросы. Ранее они встречались 25 декабря и обсуждали, среди прочих вопросов, проводимую Москвой налоговую реформу. Эта реформа предусматривает в течение шести лет обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также в течение трех лет рост налога на добычу полезных ископаемых. Белоруссия полагает, что из-за этого она в 2019 году может потерять 300 миллионов долларов.
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