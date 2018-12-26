Силуанов рассказал об итогах переговоров Путина с Лукашенко

Во время переговоров Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили цены на энергоресурсы и грядущие изменения в российском налоговом законодательстве, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, главы двух государств встретились накануне, их переговоры длились около четырех часов.
Помимо обсуждения вышеуказанных тем, президенты договорились создать рабочую группу для подготовки предложений по урегулированию проблемных вопросов. Войдут в нее члены правительства обеих стран, передает РИА Новости.
Силуанов отметил, что по вопросу ценообразования на газ следует определиться за период, начиная с 2020 года, и выработать предложения по формированию цен.
Ранее Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером, отметив при этом, что в Кремле отношения с Минском уже не воспринимают как братские.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал последнее высказывание президента Белоруссии. Он отметил, что Москву и Минск связывают особые союзнические отношения.
Во вторник президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом в Москву на встречу с Путиным. Главной темой переговоров Лукашенко назвал вопрос о компенсации его стране потерь из-за реализации Россией нефтяного налогового маневра.
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