Кремль заявил об особых отношениях России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву и Минск связывают особые союзнические отношения. Таким образом он прокомментировал последнее высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко.
"Я не думаю, что найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-факто и де-юре наличие особых союзнических отношений между двумя государствами", – передает слова Пескова News.ru.
24 декабря Лукашенко заявил, что в последнее время Россия стала для Белоруссии ключевым внешним партнером. Он отметил, что в Кремле отношения с Минском уже не воспринимают как братские.
Ранее Лукашенко провел пресс-конференцию с российскими журналистами и сказал, что Белоруссия не станет частью России, пообещав защищать суверенитет свой страны.
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