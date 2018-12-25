Кремль заявил об особых отношениях России и Белоруссии

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москву и Минск связывают особые союзнические отношения. Таким образом он прокомментировал последнее высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Я не думаю, что найдется хоть кто-то, кто будет оспаривать де-факто и де-юре наличие особых союзнических отношений между двумя государствами", – передает слова Пескова News.ru.

24 декабря Лукашенко заявил, что в последнее время Россия стала для Белоруссии ключевым внешним партнером. Он отметил, что в Кремле отношения с Минском уже не воспринимают как братские.

Ранее Лукашенко провел пресс-конференцию с российскими журналистами и сказал, что Белоруссия не станет частью России, пообещав защищать суверенитет свой страны.