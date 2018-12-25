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13:20

Силуанов заявил о нарушении таможенного режима Белоруссии и РФ

экономика власть

13:20

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о периодическом нарушении таможенного режима Белоруссии и России. Он пояснил, что на территорию РФ ввозят санкционные и подакцизные товары, из-за чего в последнее время доверие потеряно, передает ТАСС.

Он добавил, что Белоруссия не полностью выполняет условия союзного договора 1999 года, который предусматривал создание единой налоговой, таможенной, денежно-кредитной, акцизной, экономической политики. В частности, до сих пор отсутствует единая валюта двух стран, уточнил он.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Москва отвергла все предложения Минска по ценам на газ и по компенсации за налоговый маневр нефтяной отрасли. По его словам, на переговорах, которые состоятся 25 декабря в Москве, представители белорусской и российской сторон должны будут объяснить, почему принятое двумя президентами решение не исполнили в этом году.

Лукашенко назвал Россию ключевым внешним партнером, отметив при этом, что в Кремле отношения с Минском уже не воспринимают как братские. 24 декабря Лукашенко провел совещание по вопросам сотрудничества с Россией.

Во вторник президент Белоруссии прибыл с рабочим визитом Москву на встречу с Владимиром Путиным. Главной темой переговоров Лукашенко назвал вопрос о компенсации его стране потерь из-за реализации Россией нефтяного налогового маневра.

экономика власть

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