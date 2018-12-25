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21:07

Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по решению спорных вопросов

власть политика

21:07

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Фото: kremlin.ru

Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по подготовке предложений по интеграции и решению спорных вопросов, заявил первый вице-премьер, глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства", – цитирует министра ТАСС.

По словам Силуанова, представители двух государств в ходе переговоров обсудили изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ, а также планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным заявил, что Москва и Минск "действительно могут договориться" по спорным вопросам в сфере энергетики.

власть политика

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