Россия и Белоруссия могут договориться по спорным вопросам – Лукашенко

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Москва и Минск "действительно могут договориться" по спорным вопросам в сфере энергетики. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным.

"Я больше скажу: действительно можем договориться, потому что команды, которые сейчас здесь находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблему. Да и мы с Вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решит. Хотелось бы, конечно, чтобы мы решили эти вопросы и в новый год не тащили старые проблемы, потому что это плохо, когда старые проблемы переходят в новый год", – сказал он, передает ТАСС.

24 декабря Лукашенко заявил, что в последнее время Россия стала для Белоруссии ключевым внешним партнером. Он отметил, что в Кремле отношения с Минском уже не воспринимают как братские.

Ранее на заседании Высшего Евразийского экономического совета Путин назвал условия снижения цен на газ для Белоруссии. В ответ на вопрос Лукашенко о том, как можно конкурировать, если жители Белоруссии платят по 130 долларов за 1 тысячу кубометров газа, в то время как россияне в некоторых регионах – всего 70. В ответ российский президент сказал, что если бы Белоруссия закупала газ по рыночной цене, то Минск платил бы около 200 долларов за кубометр.