Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину на Новый год четыре мешка картошки и белорусское сало. О подарке рассказал пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.
29 декабря пресс-секретарь Лукашенко участвовала в записи новогодней программы на телеканале "Беларусь 1", где и поделилась некоторыми подробностями одной из недавних встреч президентов Белоруссии и России.
"На самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало", − отметила Эйсмонт. По этой причине Лукашенко привез своему российском коллеге "самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало", добавила она.
Картофель, по словам Эйсмонт, привезли Владимиру Путину "по спецзаказу". Пресс-секретарь президента Белоруссии пояснила, что ранее, "в полушутку" Лукашенко спросил у Путина, что бы еще ему хотелось получить в подарок. В итоге, российскому лидеру презентовали четыре сорта картошки. "Какая-то предназначена для жарки, какая-то – для драников, какая-то – для пюре, что-то – для запекания и отваривания", − уточнила Эйсмонт.
Ранее сообщалось, что вторые за неделю переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались 3,5 часа. Лидеры обсудили развитие отношений между двумя странами и решили активизировать деятельность рабочей группы по наиболее актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.
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