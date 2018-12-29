Лукашенко подарил Путину четыре мешка картошки и сало

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил Владимиру Путину на Новый год четыре мешка картошки и белорусское сало. О подарке рассказал пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

29 декабря пресс-секретарь Лукашенко участвовала в записи новогодней программы на телеканале "Беларусь 1", где и поделилась некоторыми подробностями одной из недавних встреч президентов Белоруссии и России.

"На самом деле, насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало", − отметила Эйсмонт. По этой причине Лукашенко привез своему российском коллеге "самое вкусное, конечно, подобранное белорусское сало", добавила она.

Картофель, по словам Эйсмонт, привезли Владимиру Путину "по спецзаказу". Пресс-секретарь президента Белоруссии пояснила, что ранее, "в полушутку" Лукашенко спросил у Путина, что бы еще ему хотелось получить в подарок. В итоге, российскому лидеру презентовали четыре сорта картошки. "Какая-то предназначена для жарки, какая-то – для драников, какая-то – для пюре, что-то – для запекания и отваривания", − уточнила Эйсмонт.

Ранее сообщалось, что вторые за неделю переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались 3,5 часа. Лидеры обсудили развитие отношений между двумя странами и решили активизировать деятельность рабочей группы по наиболее актуальным вопросам двустороннего сотрудничества.