Немецкие СМИ призвали готовиться к "неожиданному удару" России

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Правительство Германии должно в максимально короткий срок привести бундесвер в боевую готовность, чтобы предотвратить "неожиданный удар" России по Европе. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на доклад генерал-лейтенанта бундесвера в отставке, экс-заместителя генсекретаря НАТО Хайнриха Брауса и директора Института политики безопасности в Кильском университете Йоахима Краузе.

Как отмечается, Москва готовится к ведению региональных войн в Европе, а благодаря географическому положению ключевую роль в них сыграет Германия.

По мнению генерал-лейтенанта, Россия специально ищет конфронтации с Западом и стремится уничтожить мировой порядок, а также подорвать сплоченность НАТО.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого в одностороннем порядке первыми вышли США, лежит на России. По мнению Генсека НАТО, сейчас на кону стоит безопасность всей Европы.

Также в развале ДРСМД Россию обвинил Лондон. Власти Великобритании опубликовали доклад о ситуации вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который может быть расторгнут 2 августа. Лондон поддержал позицию Вашингтона, обвинившего в нарушении договора российскую сторону.

В правительстве Соединенного Королевства призвали Россию "вернуться к выполнению" условий соглашения, иначе страны НАТО возложат на нее ответственность за развал ДРСМД. Авторы доклада заявили, что Россия "старается создать себе имидж великой державы, бросая вызов международным нормам, подрывая региональную безопасность и запугивая другие страны".

В 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе из договора. Он также обвинил Москву, что она якобы нарушает условия договора. После этого бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение Трампа и заявила, что нашла бы более дипломатичный подход к ситуации.

1 февраля 2019 года США заявили о начале процедуры выхода из соглашения. На следующий день Путин объявил, что Москва симметрично ответит на решение Вашингтона. 3 июля российский лидер подписал закон о приостановлении ДРСМД.

Договор – соглашение, которое СССР и США заключили в 1987 году. Страны договорились уничтожить комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с этим диапазоном действия. Договор также запрещает производить, испытывать и развертывать подобные ракеты. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.

