Клинтон назвала выход США из ДРСМД "подарком Путину"

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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией.

"Я думаю, это подарок Путину", – цитирует ее заявление издание Hill.

Клинтон отметила, что она бы нашла более дипломатичный подход к ситуации, и добавила, что выход из какого-либо другого соглашения с Россией без переговоров "увеличивает непредсказуемость" в регионе.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила. 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору.

При этом Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Он предложил расширить состав участников нового договора. По словам американского лидера, Россия неоднократно нарушала условия ДРСМД, поэтому он объявил об официальном выходе Штатов из Договора.