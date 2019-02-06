Трамп допустил заключение нового соглашения вместо ДРСМД

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США готовы рассмотреть возможность перезаключения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом Дональд Трамп заявил, выступая перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны", сообщает ТАСС.

При этом он предлагает расширить состав участников нового договора. По словам американского лидера, Россия неоднократно нарушала условия ДРСМД, поэтому он объявил об официальном выходе Штатов из Договора.

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, добавив Китай и других. Возможно, нет", – отметил президент США.

В случае второго варианта он предположил, что на такого рода военные разработки США придется тратить намного больше, чем всем другим, и внедрять гораздо больше инноваций в этой области.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – соглашение между СССР и США от 1987 года. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с указанным диапазоном действия, не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. При этом доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила. 2 февраля Вашингтон приостановил выполнение обязательств по договору.

Министерство обороны РФ рассказало о мерах, которые предпримет в связи с приостановкой США выполнения своих обязательств по Договору. Москва разработает новые виды оружия. В течение 2019–2020 годов планируется создать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности.

Глава ведомства Сергей Шойгу напомнил, что "Калибры" хорошо зарекомендовали себя в Сирии. В те же сроки создадут наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности. По мнению министра, использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении сократит сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования.