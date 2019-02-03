США ответили на решение России приостановить участие в ДРСМД

Госдепартамент США ответил на заявление Владимира Путина о том, что Россия приостанавливает участие в ДРСМД.
Как сообщили РИА Новости в внешнеполитическом ведомстве, США оставляют за собой возможность отозвать ноту о выходе из ДРСМД до истечения шестимесячного срока.
Также там отметили, что Вашингтон готов рассмотреть этот вопрос при условии, если "Россия вернется к полному и поддающемуся проверке соблюдению договора".
В свою очередь, официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома сообщил ТАСС, что США "передали России в письменной форме список конкретных шагов", чтобы "спасти" договор.
Он отметил, что только полное уничтожение ракет 9М729 и сопутствующего оборудования будет означать прекращение нарушения со стороны России. 23 января Минобороны РФ указало, что дальность полета ракеты во время испытаний не превысила 476 км.
1 февраля США заявили о начале процедуры выхода из ДРСМД. 2 февраля Владимир Путин объявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона.
ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.
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