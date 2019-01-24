США раскритиковали брифинг Минобороны по ракете 9М729

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В США считают, что российские военные изменили "технические детали" испытаний ракеты 9М729 на брифинге Минобороны и МИД, которые прошел накануне.

По словам представителя посольства США Андреа Калан, Россия проводила испытания крылатой ракеты на дальность более 500 километров в нарушение Договора о РСМД.

"Все союзники по НАТО согласны с тем, что 9М729 не соответствует ДРСМД и что Россия существенно нарушает свои обязательства по договору", – цитирует ТАСС представителя дипмиссии. По словам Калан, брифинг был нужен исключительно для того, чтобы создать "видимость прозрачности". Также она подчеркнула, что озабоченность США разрешит только полное уничтожение ракет 9М729.

Накануне Минобороны РФ продемонстрировало иностранным военным атташе и представителям российских и зарубежных СМИ пусковую установку "Искандер-М" с четырьмя ракетами 9М729 и транспортно-пусковые контейнеры обеих ракет. Представители оборонного ведомства рассказали, что пусковое оборудование смонтировано на автомобильном шасси с колесной формулой 8х8. Длина самоходной пусковой установки для 9М729 на 17 сантиметров больше и на 48,5 сантиметра выше, чем установки для изделия 9М728.

Договор был подписан между США и СССР в декабре 1987 года. Он действует бессрочно. США обвиняют Россию в нарушении положений договора с 2014 года. Процесс выхода из Договора Соединенные штаты Америки планируют начать 2 февраля, это займет полгода.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позиция американской стороны "застыла в своей бескомпромиссности и безаппеляционности требований к России".