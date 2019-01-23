Минобороны показало пусковую установку "Искандер-М" под ракеты 9М729

Минобороны РФ продемонстрировало иностранным военным атташе и представителям российских и зарубежных СМИ пусковую установку "Искандер-М" с четырьмя ракетами 9М729 и транспортно-пусковые контейнеры обеих ракет, сообщает ТАСС. Показ прошел в рамках брифинга в парке "Патриот".
Представители оборонного ведомства рассказали, что пусковое оборудование смонтировано на автомобильном шасси с колесной формулой 8х8. Длина самоходной пусковой установки для 9М729 на 17 сантиметров больше и на 48,5 сантиметра выше, чем установки для изделия 9М728.
Отмечается, что такие габариты позволяют на двух направляющих разместить четыре транспортно-пусковых контейнера, а не два, как на старой пусковой установке, – по два контейнера на каждую направляющую.
Крылатая ракета 9М729 – это модернизированный вариант крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". Разработали ее в екатеринбургском ОКБ "Новатор". На ракете 9М729 размещены более мощная боевая часть и новый комплекс управления для повышения точности поражения.
США потребовали уничтожить российскую ракету 9М729 во время встречи по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Швейцарии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.