Минобороны показало пусковую установку "Искандер-М" под ракеты 9М729

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минобороны РФ продемонстрировало иностранным военным атташе и представителям российских и зарубежных СМИ пусковую установку "Искандер-М" с четырьмя ракетами 9М729 и транспортно-пусковые контейнеры обеих ракет, сообщает ТАСС. Показ прошел в рамках брифинга в парке "Патриот".

Представители оборонного ведомства рассказали, что пусковое оборудование смонтировано на автомобильном шасси с колесной формулой 8х8. Длина самоходной пусковой установки для 9М729 на 17 сантиметров больше и на 48,5 сантиметра выше, чем установки для изделия 9М728.

Отмечается, что такие габариты позволяют на двух направляющих разместить четыре транспортно-пусковых контейнера, а не два, как на старой пусковой установке, – по два контейнера на каждую направляющую.

Крылатая ракета 9М729 – это модернизированный вариант крылатой ракеты 9М728, которая входит в состав комплекса "Искандер-М". Разработали ее в екатеринбургском ОКБ "Новатор". На ракете 9М729 размещены более мощная боевая часть и новый комплекс управления для повышения точности поражения.

США потребовали уничтожить российскую ракету 9М729 во время встречи по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Швейцарии.