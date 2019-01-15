США потребовали от России уничтожения ракеты 9M729

Соединенные Штаты Америки требовали уничтожения российской ракеты 9М729 во время встречи по ДРСМД в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.
"Послание было ясным: Россия должна уничтожить свою не соответствующую договору ракетную систему", – сказано в сообщении.
По словам Томпсон, встреча в Женеве разочаровала представителей Вашингтона. Это связано с тем, что РФ якобы продолжает нарушать договор и не объясяет, как она планирует вернуться к его полному и поддающемуся проверке соблюдению. Позиция России
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что позиция американской стороны "застыла в своей бескомпромиссности и безаппеляционности требований к России".
ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. СССР и США договорились уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и меньшей дальности и не производить их в будущем.
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